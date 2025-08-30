¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢²ø²æ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤º¡¡¶¯¹ë¥Ý¥ë¥ÈÀï¤â·ç¾ì¤È´ÆÆÄÀâÌÀ
2022Ç¯¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡£
³Î¤«¤ÊÀï½Ñ´ã¤Èµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
30ºÐ¤Î¼éÅÄ¤Ï¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤òÃÇ¤Ã¤Æº£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¼éÅÄ¤Ï¡¢23Æü¤Î¥Ê¥·¥ª¥Ê¥¦Àï¤ÇÁ°È¾32Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ç¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ë¥¤¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼éÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«Äê¤á¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¼éÅÄ¤Ï28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¯¹ë¥Ý¥ë¥È¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤â·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡ØMaisfutebol¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ë¥¤¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÅÄ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»æ¤Ï¡Ö¼éÅÄ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°åÎÅÉôÌç¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£º£½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ëÀï¤ÎÁ°È¾¤Ë¶ÚÆù·Ï¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¸òÂå¡£30ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ý¥ë¥È¤È¤Î¥¯¥é¥·¥³¤â·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼éÅÄ¤Ï²ø²æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Å´¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼Â¤Ë5ÅÙ¤âÉé½ý¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
º£µ¨¤âÉÔ°Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤±¤ËÁá¤¤²óÉü¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£