EXP 15の着想元「ブルートレイン」

ベントレーは、次世代の前触れとなるコンセプトカー、EXP 15を発表した。伸びやかなボディラインをまとった、恰幅の良いクーペだ。その着想元となったのが、1930年代にウルフ・バーナート氏が駆った「ブルートレイン・スペシャル」だという。

【画像】ブルートレインへ大勝 スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ 同時期のベントレー EXP 15も 全103枚

バーナートの父は、南アフリカのダイアモンド採掘で財を成し、彼がその遺産を継いだ。社交的で、ロンドンでは有名なクルマ好きだったそうだ。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

そこで今回は、彼との縁の地を巡った2014年の小旅行を振り返ってみよう。EXP 15への理解も、深まるはず。

フランスの急行列車へスピードシックスで挑む

特別なクルマを所有するメリットの1つは、特別な目的に使えることだと、愛好家は口にする。しかし、ル・マン24時間レースの優勝経験を持つドライバーで、1930年の春にベントレー・モーターズの経営者となった若きバーナートの場合、少し違っていた。

彼には、特定の目的があった。そのために、成し遂げられるクルマが必要だった。伝説のベントレーの1台、通称「ブルートレイン」がそれに当てはまる。



ベントレー EXP 15コンセプト

その頃、ローバーとアルヴィスという2つの自動車メーカーは、フランスの急行列車、ブルートレインと自慢のマシンで速さを競い、勝利していた。ただし、富裕層が南フランスで休暇を楽しむための特別な列車との差は、数分だった。

フランス・カンヌの名門ホテル、カールトンのバーで楽しんでいたバーナートは、ベントレーが本気を出せば、大差で勝てるだろうと考えた。北海岸のカレーを目指すブルートレインへ、スピードシックスで挑むことを決める。

圧倒的な差でロンドンへ到着

助手席へ座ったのは、競争の「負け」に100ポンドを掛けた、友人のデール・ボーン氏。3月13日の午後6時、2人は意気揚々とカンヌからロンドンを目指した。

450kmほど北のリヨンで豪雨に見舞われ、中部のオーセールではガソリンスタンドを探すのに手間取った。タイヤはパンクもした。それでも翌日の午前10時半には、約1200km離れた海岸沿いのブーローニュ・シュルメールへ辿り着いた。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

2人はフェリーでドーバー海峡を渡り、お昼過ぎにはロンドンへ接近。ブルートレインが、ブーローニュ・シュルメールの隣街、カレーへ到着したのは午後3時45分だった。その4分前に、ベントレーはコンサバティブ・クラブ前へ滑り込んでみせた。

許可のない公道レースへ、フランス政府は激怒。相当な罰金を課せられたほか、自動車業界からの圧力が加わり、半年後に開催されたパリ・モーターショーへのベントレーの出展は見送られてしまう。それでも、スピードシックスの名声は揺るがなかった。

勝利を称えるブルートレイン・スペシャル

ところが後年、そのベントレーの行方は曖昧になってしまう。今回ご登場願った、ガーニー・ナッティング社製ボディのスピードシックス・スポーツマンズ・クーペが、恐らくそれではないかと長年考えられていた。

2014年時点でのオーナーは、アメリカ・ワシントンに住むマッコウ夫妻。過去には、イベントで英国へ運ばれたこともあったが、確証は掴めていなかったらしい。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

そこでマッコウ夫妻は、丁寧な調査を進めた。果たして、HJマリナー社製ボディのスピードシックス・サルーンで、バーナートはフランス縦断のレースをしていたことが明らかになる。クーペの情報は、そこになかった。

レースから2週間後、彼はガーニー・ナッティング社製ボディのスピードシックスを受け取っていた。勝利を称えるつもりで、真新しいクーペへ「ブルートレイン・スペシャル」と名付けていた事実が判明した。

貴重なクーペに乗りロンドンを巡る

マッコウ夫妻は、この歴史を確実なものとするため、HJマリナー社製ボディのスピードシックス・サルーンを捜索し購入。レストアを施した。それでも、ガーニー・ナッティング社製ボディのクーペが放つ魅力が、衰えることはなかった。

確かに、ブルートレインを破ったベントレーではない。とはいえ、推定価値は600万ポンド以上。バーナートが、ブルートレインと名付けたことも間違いない。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペと、同行したベントレー・ミュルザンヌ

今回はご夫妻のご厚意で、貴重なクーペに乗りロンドンを巡るという、またとない機会を設けていただいた。世界最大級で最も古い、ベントレー・ディーラーのジャック・バークレー社を出発し、バーナートが足繁く通った場所を訪ねようと思う。

ゴールはサヴォイ・ホテル。ここのバーは、ウルフ・バーナートという名のカクテルを提供してくれる。

この続きは、スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ（2）にて。