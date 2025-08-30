»³ÅÄË®»Ò¡¡ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¤Î¡ÉÏÃ½Ñ¡É¤òÊ¬ÀÏ¡Ö¤½¤³¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¤¬£³£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò£¹·îÄêÎãµÄ²ñ¤Î½éÆü¤È¤Ê¤ëÍè·î£±Æü¤ËºÎ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£µÄ°÷Á´°÷¤¬Äó½Ð¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡ÖÈ±·¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢Á³¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö½ñÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢É®¤òÀö¤Ã¤Æ´³¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÈ±·Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªË»¤·¤¤¤«¤é¤Í¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤½¤Î¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç»¶È±¤·¤Æ¤Ï¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¸¤ã¤ªË»¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È°ì±þ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¥Á¥é¸«¤»¤«¤éÂ³¤¯àÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡ÖÏÃ·Ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤À¤±Åú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤ÇÅú¤¨¤í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤è¡£¤½¤³¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¡£¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ëº£¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ù¤È¤«¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¹¤²¤¨¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£