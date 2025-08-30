「今日好き」大嶺夢月希、ショーパンから美脚際立つ「脚長すぎ」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/08/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた大嶺夢月希が29日、自身のInstagramを更新。夏の海での様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、海辺で圧巻美脚際立つ
大嶺は「海たくさん行けた」と夜の海での写真を投稿。ミニ丈のTシャツにショートパンツを合わせ、美しい脚のラインを披露した夏らしいスタイリングを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「夏らしい」「海が似合う」「綺麗」「脚長すぎ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺と長濱薩生は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆大嶺夢月希、ショーパンで美脚披露
