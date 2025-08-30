◇MLB ツインズ7-4パドレス(日本時間30日、 ターゲット・フィールド)

パドレスはツインズに逆転負けで2連敗。直近5戦で4敗となっています。

パドレスは1点リードの4回、先発のネストル・コルテス投手が安打と四球でピンチを招くと、2番手のワンディ・ペラルタ投手が味方の失策やタイムリーを浴び、一挙4失点で逆転されます。

5回にはデービッド・モーガン投手がソロホームランを浴びて4点差とされると、2アウトから松井裕樹投手が4番手で登板。しかし四球後、連打で1点を奪われます。続く6回は2アウトから連続四球を与えたところで降板となりました。

チームは7回に2点を奪い、3点差としますが、反撃及ばず。逆転負けで連敗を喫しました。

松井投手は1回0/3で38球を投げて被安打2、奪三振1、与四球3、1失点の内容で、防御率は4.44となっています。

またパドレスはこの日の試合前、正遊撃手のザンダー・ボガーツ選手を10日間の負傷者リストに登録したことを発表。ボガーツ選手は日本時間28日のマリナーズ戦で左足に自打球を当て、その後骨折が判明していました。試合では代わりの遊撃手として、2021年のエンゼルス時代に大谷翔平と同僚だったホセ・イグレシアス選手が出場し、タイムリーを記録しています。

チームは直近5戦で4敗。この日、首位ドジャースが敗れ、2ゲーム差のままとなっています。