俳優の高良健吾が３０日、都内で行われた、映画「海辺へ行く道」の公開記念舞台あいさつに主演の原田琥之佑（こうのすけ）、唐田えりからと出席した。

物語はアーティスト移住支援をうたう、とある海辺の街を舞台にしたアートフルコメディー。人気漫画シリーズを横浜聡子監督が映画化した作品で、高良は妙な関西弁を使う、街にやって来た包丁売りの男・高岡というユニークな役を演じた。

そんな役柄から、司会が紹介すると場内から徐々に笑いが起こった。その状態であいさつを求められた高良も「役の紹介で笑っていただけたのはもしかしたら初めての経験かもしれない」と思わず笑みを浮かべ「そういう役に出会えて本当にうれしかった」と語った。

前々から横浜監督作品のファンだったという高良は「今回オファー来た時も本当にうれしかった」と語り、高岡の関西弁の設定については「『エセで良い』と、『高良君が思う関西弁でいい』っていうことだった」と助言されたと告白。「自分に任せてくれる部分であったり」と伸び伸び演じることができたとした。

また「僕と唐田さんが初めて家を見に来るシーンっていう時に、なんかぶらさがってる物があって『入って来た時に手を合わせてください』って言われた」とユニークさを演出するため別シーンでも横浜監督から指示を受けたと語ると、横浜監督は「それは多分高良さんがご自身でやってました」と反応し「あー違ったっすね。勘違いしてました」と苦笑い。「僕はそれでなんでもありじゃんって思って」と続けると、横浜監督は「むしろ私がこの役なんでもありなんだなって思わされた」とぶっちゃけていた。

うさんくささが存分に出ている役とあって、役作りで意識したことを問われた高良は「いやーどうだろ、分かんない。僕から出てきたものかも」とおちゃめに答えていた。