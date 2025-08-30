PiKiの新曲「88888888」が、8月29日より公開された映画『８番出口』のコラボレーションソングに決定。また、同楽曲が同日より配信リリースされた。

本映画は、インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEが制作した、同名の異変探し無限ループゲームが実写映画化された作品。主演を二宮和也、監督／脚本を川村元気が務め、『第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション』のミッドナイト・スクリーニング部門に選出されている。

新曲「88888888」は、映画の音楽を担当する中田ヤスタカが手がけた。さらに、リリース日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にPiKiとして初出演し、同楽曲を初パフォーマンス。放送後には、コラボレーションムービーも公開されている。

なお、同楽曲は映画『８番出口』とのコラボレーションソングのため、劇場内では使用されない。また、9月3日にリリースされるデビューシングル『Kawaii Kaiwai』に収録される。

