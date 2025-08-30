夏休み最後の週末となりました。ラムサール条約に登録されている薩摩川内市の藺牟田池では、外来魚の駆除を目的とした釣り大会が行われました。



夏休み最後の週末に薩摩川内市の藺牟田池で行われた釣り大会には、親子連れなど78人が参加しました。



（参加者）

「とても楽しい。3匹目」



（参加者）

「手ぶらで行ってできたと言われたから最後の思い出作りに来た」



ベッコウトンボなど希少な動植物が生息する藺牟田池は、ラムサール条約に登録されてから今年で20周年を迎えました。しかし外来魚のブルーギルなどが繁殖し池の生態系に影響を及ぼしていると言います。釣り大会は、外来魚の駆除と自然保護を目的に行われました。





父親と来ていたこちらの男の子。糸を垂らした5秒後にはブルーギルをゲット！（男の子）「何匹目かわかりません」というのも、バケツから飛び出てくるほどいっぱいのブルーギルが。この日、釣りあげられた外来魚はブルーギル、ブラックバス、ライギョの3種類で、計631匹、5.8キロだったということです。なかでも最も大きかったのは、全長53センチのライギョでした。（ライギョを釣った子）「パパと一緒に釣った。楽しかった」（祁答院生態系保存資料施設アクアイム・木本博之館長）「元々、藺牟田池はジュンサイがいっぱいあったりと昔のままの環境だったが今はいろいろと変わってしまったので、なるべくそういう形に戻していければ」釣った外来魚は、魚粉にして畑の肥料などに活用するということです。