ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¡É¤è¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¡¢ÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬ÌÀ¤«¤¹

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤è¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤âÏÃ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö²ÚÂç¤µ¤ó¡×¤È¡¢NHK¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤º¤Ã¤ÈMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î½Ð±é¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¡£
ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Ë¸å¤ËÂ³¤¯¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡Ö½éMC¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¬¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î±Ä¶È¤¬¤¢¤ë¤Ð¤¤¡ª¡×¤È12·î31Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Î»Å»ö¤òº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ð¤¤¡ª¤³¤ì¤òÊø¤·¤¿¤é²Ú´Ý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÊø¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
