「日本ハム２−６楽天」（３０日、エスコンフィールド）

楽天が鬼門・エスコンフィールドで価値ある逆転勝利。ボイトが３安打３打点と大暴れし、好守でも勝利に貢献した。

まずは相手先発・加藤貴の立ち上がりを、ボイトが一振りで捉えた。２死からバックスクリーン左に運ぶ８号ソロで先制に成功。１点を追いかける展開になった三回には１死二塁で今度は左翼への同点適時二塁打を放って味方を鼓舞すると、その後一、三塁となってフランコの放った犠飛で勝ち越しのホームへ生還した。

五回には１死三塁で申告敬遠されるも、続く４番・黒川がセーフティースクイズを決めて貴重な追加点を奪った。さらに七回には１死二塁で三度ボイトに打席が巡り、右前適時打を記録。３打数３安打３打点と、３番としての役割を全うした。１番の中島も４安打３得点２盗塁と打線をけん引した。

また三回には郡司の鋭い打球に横っ跳びで好捕するプレーも披露。守り立て、攻守で主役を独り占めにした。

投げては先発・藤井が４回４安打２失点で降板するなど、１回０／３を８安打３失点でＫＯされた前回同様に早期降板を余儀なくされたが、中継ぎ陣が踏ん張った価値ある勝利。敵地・エスコンフィールドではこの試合前までで７連敗中と苦しんでいただけに、大きな連敗ストップとなった。