£Î£È£ËÂà¶É¤Î£³£±ºÐ½÷»Ò¥¢¥Ê¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¤ÇÎ¾ÏÆÁ´³«¡Ö¤É¡¼¤ó¡ª¡×Âç¤¤Ê¥¹¥¤¥«·Ç¤²¤Æ¾Ð´é
¡¡º£Ç¯£³·îËö¤Ç£Î£È£Ë¤òÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££³£±Æü¤Ë£Ô£Â£Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï£²£µÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¡¢½é¤ÎÉ½»æ¤â¾þ¤ê¡¢ÂçÃÀ¤ÊÏª½Ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£°Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤ÏÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿º°¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÌîºÚ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤É¡¼¤ó¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Î¤è¤¦¤Ëµó¤²¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¤¥«¤ò°ì¶Ì¤Þ¤ë¤Þ¤ë·Ç¤²¤¿Î¾ÏÆÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£