8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬40.5¡î¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö40¡î¤Ï´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¾ï¤Ë¤³¤²¤½¤¦¡×
¡Ö³°¤Ë¤¢¤Þ¤ê½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£Æü±¢¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤Æüº¹¤·¤È¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£¸á¸å1»þ23Ê¬¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬40.5¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢1979Ç¯¤Î´ÑÂ¬³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¹â¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤â¸á¸å2»þ²á¤®¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬39.1¡î¤È¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤â³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ì¾¸Å²°¤Ï40¡î¡¢´ôÉì¤Ï39¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
