タレントの藤本美貴が30日までに更新されたヘアメークアップアーティストの長井かおりさんのYouTubeチャンネルにゲスト出演。メークのこだわりや忙しい朝のスキンケア方法などについて語った。

長井さんからメークのこだわりについて聞かれた藤本は「メークは流行りに乗らないっていうことをテーマにやってます」と言及。

続けて「例えば、今の若い人たちって自分の顔色を無視して白く塗りたいみたいな人いるじゃないですか。いい感じに肌がトーンアップしているとかだったらいいんですけど、もうこっから（顔と首の色が）全然違うよみたいな」と若者に流行しているメークに違和感を覚えているとし、「やっぱ自分の肌の色だったりとか、自分の顔に合うメークをしたいなとは思っています」としていた。

3児の母である藤本は忙しい朝のスキンケアについて「化粧水とかがお風呂場の洗面台とキッチン近くの棚に置いてあるのでどっちかにいるかっていうだけ」と、お風呂場、キッチン近くの2カ所にスキンケアセットを置いていることを明かした。

長井さんが「素晴らしい。マラソンで言うと給水箇所を2カ所設けていらっしゃる」と感嘆すると「はい。どっちで顔洗うかわかんないからどっちも置いてます」とうなずいた。

すると、長井さんは「顔洗うところの…？あの、じゃがいもとかを洗う？」と、藤本がキッチンの流しで洗顔していることにやや驚いた様子。藤本は「キッチン流しでこうやって（洗顔）やる時もあるので。怒られる？」としながらも「お皿とか洗うところでも歯磨いたりとか。え、うそ？若干引いていませんか？」と続けていた。