NEW ERA®×relume別注コレクション♡秋のスタイルを格上げ

昨年「THE STAND」で即完売した話題の別注キャップが、ついにJOURNAL STANDARD relumeから待望のリリース♡今回は再販4型に加えて、新作3型を加えた合計7型が登場します。ベースはNEW ERA®の定番「9TWENTY™」と「9THIRTY™」。ヴィンテージ加工やスプレーブリーチ加工を施し、relumeだけの特別な配色で仕上げられました。ぜひチェックしてみてね♡

新作3型で秋の着こなしをアップデート



NEW ERA® HARD WASH

新作として初お披露目されるのは「HARD WASH」の9THIRTY™や9TWENTY™など3型。価格は各\6,000＋taxで、9月中旬より順次発売されます。

ヴィンテージ感のある加工が施され、シンプルながらもスタイリングにこなれ感をプラス。毎日のコーデに自然に馴染むデザインは、秋のワードローブに欠かせない存在になりそうです。

即完売の人気モデル4型が再登場



NEW ERA® SPLASH

NEW ERA® HARD WASH

昨年「THE STAND」で完売した「SPLASH」や「HARD WASH」の9TWENTY™を含む人気デザインが、待望の再販。こちらも各\6,000＋tax、サイズはフリーで展開されます。

カラーは落ち着いたトーンが中心で、大人のカジュアルコーデにぴったり。シンプルコーデにプラスするだけで、旬のムードを高めてくれる頼れるアイテムです。

別注キャップで秋の装いを格上げ



NEW ERA®×relumeの別注コレクションは、特別感と日常使いのしやすさを兼ね備えた7型展開。再販モデルは完売必至、新作も注目度大♡

先行予約は8月29日（金）11:00からスタートし、発売は9月中旬より順次店頭に並びます。relume各店舗とオンラインストア限定で手に入るので、この機会をぜひお見逃しなく。

お気に入りの一枚で、秋のスタイルを一段とおしゃれに楽しんでみてくださいね。