USJに『チェンソーマン』ポチタのカチューシャ登場！ 9．3から発売
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月4日（木）から「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」、9月5日（金）から「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。「ハロウィーン・ホラー・ナイト」では、昨年好評だった『チェンソーマン』とのコラボアトラクションを展開する。それに先駆け、9月3日（水）から『チェンソーマン』のグッズとフードが発売となる。
【写真】アイデアがすごいｗ 『チェンソーマン』のフード
■USJでしか手に入らない！
今年の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」では、昨年好評だった『チェンソーマン』とのコラボによる4Dアトラクション「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」と、超絶叫のライド・アトラクション「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK：日本刀VSチェンソー ver.〜」と後ろ向きの絶叫コースター「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK〜」が復活。
さらに「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」のオリジナルキャラクターである“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”が、アトラクションを飛び出しストリートにリアルに登場する「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」が新登場する。
それに先駆け、9月3日（水）から、ショップ「シネマ 4-D ストア」ではグッズを、「シネマ 4-D ストア前フードカート」ではフードを販売。
散らばるポップコーンの中で、遊ぶポチタがかわいい「カチューシャ」と、パークを楽しむデンジたちのイラストがプリントされたクールな「Tシャツ」がラインナップとして公開されている。
また、再登場の「ポチタまん 〜キノコ＆ベーコン〜」と、血のように真っ赤なサルサが目立つ「チェンソーマンのチョリソーパイ」も販売予定だ。
TM ＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
【写真】アイデアがすごいｗ 『チェンソーマン』のフード
■USJでしか手に入らない！
さらに「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」のオリジナルキャラクターである“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”が、アトラクションを飛び出しストリートにリアルに登場する「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」が新登場する。
それに先駆け、9月3日（水）から、ショップ「シネマ 4-D ストア」ではグッズを、「シネマ 4-D ストア前フードカート」ではフードを販売。
散らばるポップコーンの中で、遊ぶポチタがかわいい「カチューシャ」と、パークを楽しむデンジたちのイラストがプリントされたクールな「Tシャツ」がラインナップとして公開されている。
また、再登場の「ポチタまん 〜キノコ＆ベーコン〜」と、血のように真っ赤なサルサが目立つ「チェンソーマンのチョリソーパイ」も販売予定だ。
TM ＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ