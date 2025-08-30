元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が30日に自身のインスタグラムを更新。10歳息子の習い事についてつづった。

この日「実は、息子、笑福に習い事をしてもらいました」と書き出し、「それは、eスポーツです。eスポーツ、小学生の時が伸びしろと聞き。僕が、外部理事をさせていただいてる『eスポーツ高等学院』に協力していただき、小学生の息子用に特別授業を、夏休みの間、やっていただきました」と伝えた。

今回は夏休み限定で8回ほどの授業を受講したそうで、「プロの先生に、フォートナイトを教えていただく。笑福は、スイッチで、フォートナイトはやっているのですが、パソコン操作を教わる。最初は、キーボードがやりにくそうでしたが、すぐに慣れてきて。初歩段階は、なんとかマスター」したことを明かした。

その上で「笑福はこれまで、ちゃんとした習い事をあまりやってきませんでした。無理にやらせたいとも思わず。好きなものを、もっと好きにさせたいなと。それで、eスポーツ！」とし「eスポーツ高等学院さんでは、小学生向けの授業はやっていませんが、ぜひ、小学生向け特別講習やってほしいなと。希望します。好きをもっと好きに」と呼びかけた。