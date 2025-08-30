MBSの玉巻映美アナウンサー（32）と藤林温子アナ（32）が30日、大阪・梅田ラテラルで2人のポッドキャスト番組「とろっと、おんたま。」の配信1周年記念イベントを行った。

普段の配信では聞けない「ここだけ」と銘打ったトークイベント。同期2人の生い立ち話から、びっくりするような“告白”も飛び出し、満員の客席からは驚きの声や笑いが絶えなかった。

来月早々、第2子の産休に入る玉巻アナにとっては、これが産休前最後のイベント。「産休前に絶対やりたかったので、できてよかった」とほほえみ「普段、お顔が見られないファンの方と直接触れ合えて“こういう人たちがきいてくれてるんだな”と思うと、ますますやる気が出ました。元気な赤ちゃんを産んで、また帰ってきた時には復帰イベントもしたい」と目を輝かせた。

藤林アナは「自分たちで企画したイベントは初めてだったので、温度感がよく分からなかったけれど温かいお客さんでうれしかった」とホッと胸をなで下ろした。玉巻アナが産休の間は、番組でさまざまなコラボも企画されており「もっとパワーアップしてエイミー（玉巻）がしゃべりやすい環境を作っておきます」と力強く誓った。