¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡½£¶³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë

¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î»³¸©½¨ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ò¹¥¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£

¡¡CSÊüÁ÷¡ÖGAORA¡×¤Ê¤ÉÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿´äËÜ»á¡£¡Ö¤¬¤¿¤·¤å¡¼¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹¥¼é¤Ëµ±¤­¤ò¸«¤»¤ë¥ë¡¼¥­¡¼¤ò¿ï½ê¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³ÚÅ·Àï¡£ÂçÂ´¤À¤¬¡¢Æ±¤¸²«¶â¥ë¡¼¥­¡¼¤Î½¡»³ÎÝ¤Î³èÌö¤ÈÊÂ¤Ù¡¢´äËÜ»á¤Ï¡Ö¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤àÂç¤­¤Ê´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢2¿Í¤ò¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡£