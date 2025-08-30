ÆüËÜ¥Ï¥àÍÎÏOB¡¡³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝ¤È¡Öµå±ã¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤àÁª¼ê¤Ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡½£¶³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î»³¸©½¨ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ò¹¥¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡CSÊüÁ÷¡ÖGAORA¡×¤Ê¤ÉÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿´äËÜ»á¡£¡Ö¤¬¤¿¤·¤å¡¼¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹¥¼é¤Ëµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤ò¿ï½ê¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³ÚÅ·Àï¡£ÂçÂ´¤À¤¬¡¢Æ±¤¸²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Î½¡»³ÎÝ¤Î³èÌö¤ÈÊÂ¤Ù¡¢´äËÜ»á¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤àÂç¤¤Ê´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢2¿Í¤ò¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡£