¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬30Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬3ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2018Ç¯6·î1Æü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥éD¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡4ÈÖ¤Ë¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Âè96Âå4ÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢È¯É½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¡Ë±¦¡¡´Ý
2¡ËÍ·¡¡Àô¸ý
3¡Ë»°¡¡²¬ËÜ
4¡ËÊá¡¡´ßÅÄ
5¡Ëº¸¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
6¡ËÆó¡¡µÈÀî
7¡Ë°ì¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
8¡ËÃæ¡¡¥ª¥³¥¨
9¡ËÅê¡¡°æ¾å