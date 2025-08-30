女優の松たか子（48）が30日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。10歳になる長女とのほほ笑ましいやり取りを明かす場面があった。

俳優、歌手、声優と幅広く活躍している松だが、リスナーから「だいぶ前に、“娘さんに『アナと雪の女王』の歌を歌っているのはママだよ”と言ったら“違う”と言われた」とのエピソードをが寄せられた。

これに、松は「これはたぶん『アナと雪の女王2』の中の歌を、娘とお風呂入ってる時に“ちょっと歌ってみて”なんて言われたので、やっぱりどうせなら本気で」と苦笑。「本気で、『2』のどの歌かは忘れちゃったんですけどね、歌ってみたら、お風呂だから、おうちのお風呂ですけど、ちょっと響くんですよね。ちょっと怖がられて。“ちょっと違う”って言われて、そんなことありました」と笑った。

「画面で、エルサの絵を通して聴くのとこの距離（至近距離）でお互い生身の、入浴中の母親が歌うエルサ。ちょっとトラウマですよね。その時は“ちょっと違う”と。でも今は“エルサ、お母さんだね”っていうのは言ってもらえてますけど」と話した。

松は2007年12月にミュージシャン・佐橋佳幸と結婚。2015年3月に第一子女児の出産を発表した。