¶¶²¼Å°»á¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·àµÌ¾áÅêÉ¼¤Ëí´í°¤ÎµÄ°÷¤ò¹óÉ¾¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡¡¤³¤Îº¬À¤Ê¤·¤¬¡ª¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£³£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£»ö¼Â¾å¤ÎàÀÐÇË¤ª¤í¤·á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Î¼êÂ³¤Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤ÎµÄ°÷¤Ï½ðÌ¾Æè°õ¤·¤¿½ñÎà¤ò¼«¤éÅÞËÜÉô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤·¤¿¡£»¿À®¤ÎµÄ°÷¤Ï»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢àÀÐÇË¤ª¤í¤·á¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µÄ°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆ±¾ðÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¡ª¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¤È¤¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀï¤¨¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò°ÒÀª¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¡Ø°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÏÆ¨¤²¤í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¤½¤ì¤À¤±¡ØÀï¤¨¡Ù¡ØÀï¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¿¤âÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤ó¤ÊÏÃ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡ØÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤·ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê½ÅÍ×¤ÊÊª»ö¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤³¤Ç¡ØÌ¾Á°¤ò½Ð¤»¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¹øºÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¤È¤¡ØÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¤Ï²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤È¡£¤³¤Îº¬À¤Ê¤·¤¬¡ª¤È¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÌ¾È¿ÂÐÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁíºÛÁª¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÄÌ¾ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç¤â½ñ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÁ´ÉôÌ¾Á°½ñ¤¯Êý¤¬¸¶Â§¡ª¡¡Ì¾Á°½Ð¤»¡ª¤È¡×¤È¤½¤Î¼çÄ¥¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£