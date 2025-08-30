´ØÅì¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡ºë¶Ì¡¦È·»³Ä®¤Ê¤É4ÃÏÅÀ¤Ç40¡îÄ¶¡¡Á´¹ñ231ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¡¡ÅÔ¿´¤Çº£Ç¯¤ÎºÇ¹âµ¤²¹µÏ¿¹¹¿·38.5¡î¡¡¤¢¤¹¡Ê31Æü¡Ë28ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×
8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦¤â´ØÅì¤äÅì³¤ÃÏÊý¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©¤ÎÈ·»³Ä®¤Ê¤É¤Ç40¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç40.5¡î¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç40.3¡î¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4ÃÏÅÀ¤Ç40¡î¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ231ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÃë²á¤®¤Ë38.5¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8ºÐ
¡Ö¤È¤Æ¤â½ë¤¤¡£ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÃ¤ß¤¿¤¤¡×
20Âå
¡Ö¤ä¤±¤É¤¹¤ë¤¯¤é¤¤½ë¤¤¡£¥Ò¥ê¥Ò¥êÄË¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¢¤¹¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç40¡î¡¢´ôÉì»Ô¤Ç39¡î¡¢µþÅÔ»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ê¤É¤Ç38¡î¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¢¤¹¡¢28¤ÎÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£