TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë¤­¤ç¤¦¤â´ØÅì¤äÅì³¤ÃÏÊý¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©¤ÎÈ·»³Ä®¤Ê¤É¤Ç40¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç40.5¡î¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç40.3¡î¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4ÃÏÅÀ¤Ç40¡î¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñ231ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÃë²á¤®¤Ë38.5¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Îµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

8ºÐ
¡Ö¤È¤Æ¤â½ë¤¤¡£ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÃ¤ß¤¿¤¤¡×
20Âå
¡Ö¤ä¤±¤É¤¹¤ë¤¯¤é¤¤½ë¤¤¡£¥Ò¥ê¥Ò¥êÄË¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

¤¢¤¹¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç40¡î¡¢´ôÉì»Ô¤Ç39¡î¡¢µþÅÔ»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ê¤É¤Ç38¡î¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¢¤¹¡¢28¤ÎÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À­¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ú¤­Â³¤­¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£