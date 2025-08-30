²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿å¤äÉ¹¤Ç³Ú¤·¤à¡¡ÆÁ»³Æ°Êª±à¤ÇZOO¤Ã¤È¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¡ª¥¦¥©ー¥¿ー¥Ñー¥¯
¼þÆî»Ô¤ÎÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç¤¤ç¤¦(30Æü)²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿å¤äÉ¹¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÅ´Ë¤¤È¿åÉ÷Á¥¤ò¼ê¤Ë¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¥¦¥©ー¥¿ー¥µ¥Ð¥²ー¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ª¤è¤½80¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤ÎºÇ¸å¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¼þÆî´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤¬´ë²è¤·¤¿ZOO¤Ã¤È¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¡ª¥¦¥©ー¥¿ー¥Ñー¥¯¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½ë¤¤²Æ¤ò¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥É¥ê¥ë¤Î¥¢¥¿¥ë¤È¥í¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÉ¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²ò¤±¤ëÉ¹¤«¤é¸½¤ì¤ëÎä¤¿¤¤²ÌÊª¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤«¤É¹¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¿§¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£