30Æü¸á¸å¼¯²°»Ô¤Ç½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
30ÆüÀµ¸áº¢¼¯²°»Ô¶úÎÉÄ®ºÙ»³ÅÄ¤Ç¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö²°º¬¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÇÀ¶È À§»Þ Æü½ÐÍº¤µ¤ó81ºÐ¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤ÈÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À§»Þ¤µ¤ó¤ÏºÊ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç½Ð²ÐÅö»þ¡¢2¿Í¤È¤â²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤Æ¨¤²½Ð¤·Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
À§»Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸áÁ°Ãæ¤ËÉßÃÏÆâ¤Ç¸ÏÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²Ð¤¬·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£