¤¢¤¹¡Ê31Æü¡ËÎóÅç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤¬¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸«¹þ¤ß¡¡¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ª¤µ¤Þ¤é¤ºÌ¾¸Å²°¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï40¡îÍ½ÁÛ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¡¡Åìµþ37¡î¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ë¸«¹þ¤ß
¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£ÎóÅç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤¬¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Í¼Êý¤´¤í¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½£¤Î»³±è¤¤¤â¸á¸å¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤Ç8·î¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï40¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ï37¡î¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÃ¤·¤¤²°Æâ¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤¢¤¹31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
¡¡»¥ËÚ¡§27¡î¡¡¶üÏ©¡§20¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§29¡î¡¡À¹²¬¡§32¡î
¡¡ÀçÂæ¡§30¡î¡¡¿·³ã¡§33¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§35¡î¡¡¶âÂô¡§35¡î
Ì¾¸Å²°¡§40¡î¡¡Åìµþ¡§37¡î
¡¡Âçºå¡§38¡î¡¡²¬»³¡§38¡î
¡¡¹Åç¡§35¡î¡¡¾¾¹¾¡§35¡î
¡¡¹âÃÎ¡§35¡î¡¡Ê¡²¬¡§35¡î
¼¯»ùÅç¡§33¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï·îÍËÆü¤«¤é²ÐÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ²Å·Â³¤¤À¤Ã¤¿À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤â¡¢Íè½µ¿åÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤âÍè½µ¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÂ¤é¤°¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
