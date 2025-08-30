¡ÖÃË½÷¤ÎÁè¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ä¡×¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë90ÂåÊì¿Æ¤ò²¥¤êÁ´¼£ÉÔ¾Ü¤Î¥±¥¬Éé¤ï¤»¤ë¡¡Ìµ¿¦¤ÎÂ©»Ò¡Ê65¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¿·³ã¡¦¸«Éí»Ô
8·î29ÆüÌë¡¢¿·³ã¸©¸«Éí»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç90Âå¤ÎÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¼£ÉÔ¾Ü¤Î¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢65ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«Éí»ÔËÜÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê65¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï8·î29Æü¸á¸å7»þÈ¾Á°¡¢¸«Éí»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿90Âå¤ÎÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Æ¬¤ËÁ´¼£ÉÔ¾Ü¤Î¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤ÏÄ¹²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ï¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÃË½÷¤ÎÁè¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö»ä¤Ï²¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£