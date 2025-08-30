¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯°Õ¼±¤·¤¿¹ë²ÚÍ¼¿©ÈäÏª ¼¡ÃË¤Î¶á¶·¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬8·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÍ¼¿©¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö·ò¹¯Åª¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¸¥Î©
¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Æü¤â´ÊÃ±¤´ÈÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡£·Ü¶»Æù¤Î¾È¤ê¾Æ¤¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î»É¿È¡¢³¤Ï·¤ÈÏ¡º¬¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Ý¥ó¿Ý¥½¥Æ¡¼¡¢¸Õ±»¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÄ¹ÃË¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤òÂ´ÃÄ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼¡ÃË¤ÏÌîµå¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ¹ÃË¤ò¸«¤Æ¡ØËÍ¤âÌîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¼¡ÃË¡×¤È¼¡ÃË¤¬Ìîµå¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¼¡ÃË¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌîµå´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢2012Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¡¢2020Ç¯7·î¤ËÂè3»Ò»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª
