「今日好き」田中陽菜、ノースリコーデで美肌全開「スタイル抜群」「脚も長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜が29日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK、しなやかな二の腕際立つ
田中は夜の街中を背景に、白いノースリーブトップスとネイビーのパンツを合わせたスタイリングを披露。キャップを合わせたカジュアルながらもスタイリッシュなコーディネートを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「おしゃれ」「ノースリーブが似合う」「脚も長すぎ」「かっこいい」「コーデ参考にしたい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美人JK、しなやかな二の腕際立つ
◆田中陽菜、ノースリコーデ披露
田中は夜の街中を背景に、白いノースリーブトップスとネイビーのパンツを合わせたスタイリングを披露。キャップを合わせたカジュアルながらもスタイリッシュなコーディネートを載せている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】