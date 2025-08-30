今治vsいわき スタメン発表
[8.30 J2第28節](アシさと)
※19:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 4 市原亮太
DF 5 ダニーロ
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 36 横山夢樹
MF 37 梅木怜
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 47 植田峻佑
DF 3 福森直也
DF 15 阿部稜汰
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 33 笹修大
MF 50 三門雄大
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 28 キム・ヒョンウ
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 20 加藤悠馬
FW 16 加藤大晟
監督
田村雄三
