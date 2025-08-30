[8.30 J2第28節](アシさと)

※19:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 4 市原亮太

DF 5 ダニーロ

DF 24 竹内悠力

MF 6 梶浦勇輝

MF 14 弓場堅真

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 36 横山夢樹

MF 37 梅木怜

MF 41 安井拓也

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

控え

GK 47 植田峻佑

DF 3 福森直也

DF 15 阿部稜汰

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 33 笹修大

MF 50 三門雄大

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 13 藤岡浩介

監督

倉石圭二

[いわきFC]

先発

GK 23 佐々木雅士

DF 2 石田侑資

DF 4 堂鼻起暉

DF 35 深港壮一郎

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 柴田壮介

MF 24 山下優人

MF 27 山中惇希

MF 32 五十嵐聖己

FW 28 キム・ヒョンウ

FW 38 熊田直紀

控え

GK 39 ジュ・ヒョンジン

DF 5 白井陽貴

DF 17 山田裕翔

MF 14 山口大輝

MF 15 加瀬直輝

MF 19 大西悠介

MF 20 加藤悠馬

FW 16 加藤大晟

監督

田村雄三