モデルのSHIHOさん（49）が2025年8月23日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの美脚際立つ白シャツスタイルを披露した。

「まるで、お家で暮らしているかのようだった」

SHIHOさんは、ハワイでの滞在先について「窓が大きく、テラスが気持ちよかったー」といい、白シャツコーデや水着ショット、ホテルでくつろぐ様子などを投稿した。

滞在先のホテルは「家具やベッド、テラスのチェアーなどすべてが美しく心地よくて、すっごーくリラックスした時間が過ごせたよ」とつづっていた。

ちなみに、「キッチンも洗濯機もついていて！」「まるで、お家で暮らしているかのようだった」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、大きめの白いシャツを着用。美しいハワイの空と海、街並みをバックに、髪をかきあげるところをとらえたショットを披露していた。10枚目では、背中を大胆にみせたワンピース姿で、椅子に腰かけ、笑顔をみせていた。

この投稿には、「スタイル良すぎて感動しました」「足長過ぎです」「神スタイル」「まばゆい美しさに、ただただ見惚れてしまいます」「女神様」といったコメントが寄せられていた。