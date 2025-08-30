横浜FCvs東京V スタメン発表
[8.30 J1第28節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
MF 91 ルキアン
FW 90 アダイウトン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 23 窪田稜
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
監督
三浦文丈
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
DF 29 佐古真礼
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 38 唐山翔自
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
