福島vs鹿児島 スタメン発表
[8.30 J3第25節](とうスタ)
※18:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 40 樋口寛規
控え
GK 39 中川真
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 14 中村翼
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
監督
寺田周平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 21 相馬丞
MF 6 渡邉英祐
MF 8 藤村慶太
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
