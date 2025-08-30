[8.30 J3第25節](とうスタ)

※18:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

FW 10 森晃太

FW 11 芦部晃生

FW 40 樋口寛規

控え

GK 39 中川真

DF 2 山田将之

DF 23 安在達弥

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 14 中村翼

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

FW 20 城定幹大

監督

寺田周平

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 7 千布一輝

DF 44 青木義孝

MF 5 ジョアオ

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

DF 21 相馬丞

MF 6 渡邉英祐

MF 8 藤村慶太

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹