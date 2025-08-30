高知vs宮崎 スタメン発表
[8.30 J3第25節](春野陸)
※18:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 10 佐々木敦河
控え
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
MF 15 小林里駆
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
神野卓哉
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
MF 58 武颯
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 31 岡本享也
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 30 望月耕平
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
