[8.30 J3第25節](春野陸)

※18:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 24 岡澤韻生

MF 26 須藤直輝

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 10 佐々木敦河

控え

GK 1 黒川雷平

DF 5 田辺陽太

DF 25 今井那生

MF 15 小林里駆

MF 66 三好麟大

FW 18 東家聡樹

FW 19 水野颯太

FW 20 杉山伶央

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

神野卓哉

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 4 櫻井風我

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 41 坂井駿也

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

MF 58 武颯

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 31 岡本享也

DF 28 眞鍋旭輝

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 10 井上怜

MF 20 阿野真拓

MF 30 望月耕平

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司