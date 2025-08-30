敵は味方のフリをする――。警視庁内に渦巻くさまざまな画策に立ち向かう所轄刑事の奮闘を描いた2017年のドラマ「小さな巨人」。警視庁と所轄との確執や警察内部の戦いを克明に描いた同作は、その言葉の通り、敵が味方に、味方が敵に...と、複雑に入り組んだ展開で描かれる、重厚な警察エンタテインメントドラマだ。

長谷川博己が警察組織の悪と対峙する刑事を熱演

日本全国にいる約30万人の警察官うち4万人もの警察官が勤務し、日本の首都・東京を守る役目を担う"首都警察"である警視庁。そこで"未来の捜査一課長間違いなし"と呼ばれるまでの活躍をしていた捜査一課の刑事・香坂真一郎(長谷川博己)は、ある日犯したたった1つのミスから、所轄へ左遷させられることに。左遷先の芝警察署の刑事たちは勝手な行動をしたり、いまいちやる気がなかったりと、問題ばかり。さらには香坂が誘拐事件の捜査にあたろうとしたところ、これまで部下であった警視庁捜査一課長付運転担当・山田春彦(岡田将生)から、"所轄は後方支援に回るように"とくぎを刺されてしまう...。

■正義に燃える熱い刑事を長谷川博己が説得力たっぷりに演じる

主演の長谷川が演じるのは、捜査一課から所轄に異動することになった刑事・香坂。元は捜査一課の所属だった香坂は、かつては現場で"捜査一課の命令です"と、所轄刑事の事情などお構いなしに指示を出す立場だった。しかし、それは決して彼が冷淡な人間だからではない。むしろ香坂は正義感に燃える刑事で、だからこそ、捜査は組織で行うものだと考えていたのだ。そうして得た手柄を独り占めするようなこともなく、事件解決のためにチームで手を尽くす、人望のある刑事だった。

そんな香坂の正義感に溢れる人間性や、勘の良さで事件を紐解いていく刑事としての資質は、難ありだった芝警察署の刑事たちを変えていく。そんな香坂を、長谷川は鋭いまなざしやどっしりとしたセリフ回しで説得力たっぷりに演じている。

当初は芝警察署の刑事たちの勤務態度を見て"問題児ばかり"と呆れていた香坂。さらには捜査一課の時のように思うように捜査に参加できないことに戸惑いも。しかし、芝警察署の渡部久志(安田顕)が語ったある事件への想いを聞き、香坂も"所轄なりのやり方"で捜査を進めるように。そんな香坂の姿を見て、渡部も徐々に香坂への信頼を募らせていく。そんな2人の熱い刑事を演じた長谷川と渡部の競演が胸を熱くさせる。

■香坂とはタイプの違う刑事・山田を演じる岡田将生の演技も秀逸

香坂は持ち前の勘の良さで、事件の裏に潜む何者かの画策の影に気付く。そのことをきっかけに警察組織の"悪"と対峙していくようになるのだが、そんな中で存在感を放つのが岡田演じる山田だ。

山田は香坂とはまたタイプの違う刑事。東京大学出身の刑事は警察庁に入庁して"キャリア組"となることが多い中､同大学出身の山田は警視庁に入庁。そこには、いつか捜査一課長となって、とある未解決事件の捜査指揮をとりたいという目的があった。そんな出世への野心と、元警察庁次官で内閣官房副長官の父・山田勲(高橋英樹)への反抗心、そして次第に芽生える彼なりの正義の中で山田は葛藤するようになる。

香坂と対立することも多く、目的のための野心と正義感の狭間で揺れ動く山田の存在は、「山田は敵なのか味方なのか...」と、観る者を作品の中へグッと引き込んでくれる。葛藤しながらも自身の正義を見つけて行動し、しかしまた揺れ動いて、もがく...そんな山田の姿は人間味に溢れており、感情移入してしまうキャラクターだ。

そんな山田を演じた岡田の演技も秀逸。山田の中に存在する、渦巻くように複雑な感情を、しっかりと表現している。また、岡田のパブリックイメージである爽やかな好青年のような雰囲気や柔らかく飄々としたセリフ回しは本作では封印。シリアスな表情と時折見せる冷ややかな目つき、知的でシニカルなセリフ回しが、重厚な警察ドラマの中に溶け込んでいる。そして、そんな山田だからこそ、物語が進んだ時に見せる熱い一面や溢れ出る感情が、観る者の胸に刺さるのだろう。

また、本作にはヒロインとして芳根京子も出演。芳根が演じる警視庁の新任職員・三島祐里も、香坂に警察官人生を変えられた1人。香坂に憧れ、新人ながらも奮闘する三島を、芳根が瑞々しく好演している。

「小さな巨人」というタイトルの通り、"個人"という小さな存在ながら、"組織"に大きな影響を与えていく刑事の姿を描いた本作。作中で描かれる事件は大きく分けて2つで、話数を重ねて事件の真相を追っていくからこそ、さまざまな人間関係と画策の入り組んだ緻密なストーリーに仕上がっている。主演の長谷川を始め、岡田、安田、芳根ら俳優陣が作り込んだ重厚な人間ドラマの結末を、ぜひその目で確かめてほしい。

文＝HOMINIS編集部

