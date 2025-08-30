KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

½ªÀï¤«¤é80Ç¯·Ð¤Äº£¤â¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÉÔË¡¤ËÀêµò¤òÂ³¤±¤ëËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¸©Âç²ñ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸µÅçÌ±¤é¤¬ËÌÊý»ÍÅç¤ÎÁá´üÊÖ´Ô¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ëËÌÊý»ÍÅç¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©Ì±°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢ÊÖ´Ô±¿Æ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤àËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¸µÅçÌ±¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤ª¤è¤½180¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÉðÅÄ¿µ°ì²ñÄ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡¢ËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤ÎÉ÷²½¤òËÉ¤®¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î±¿Æ°¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢º£·îËÌÊý»ÍÅç¤Ë¶á¤¤ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤¿¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÂÎ¸³¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¸µÅçÌ±¤Î½÷À­¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤âÅç¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Àï¸å¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ë°ú¤­ÍÈ¤²¤¿¿Í¿ô¤Ï1425¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á415¿Í¤¬Â¸Ì¿¤Ç¤¹¡£