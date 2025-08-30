Àï¸å£¸£°Ç¯¡¡¸µÅçÌ±¤éËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤Î²ò·è¤òÁÊ¤¨¤ë
½ªÀï¤«¤é80Ç¯·Ð¤Äº£¤â¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÉÔË¡¤ËÀêµò¤òÂ³¤±¤ëËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¸©Âç²ñ¤¬¡¢¤¤ç¤¦ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸µÅçÌ±¤é¤¬ËÌÊý»ÍÅç¤ÎÁá´üÊÖ´Ô¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ëËÌÊý»ÍÅç¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©Ì±°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢ÊÖ´Ô±¿Æ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤àËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¸µÅçÌ±¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤ª¤è¤½180¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·îËÌÊý»ÍÅç¤Ë¶á¤¤ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤¿¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬ÂÎ¸³¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¸µÅçÌ±¤Î½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤âÅç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¿Í¿ô¤Ï1425¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á415¿Í¤¬Â¸Ì¿¤Ç¤¹¡£