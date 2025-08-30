¡ÚÂ³Êó¡ÛÈÄÌîÄ®¤Î»³²Ð»ö ±ä¾Æ»ß¤Þ¤ë¤â¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡ÚÆÁÅç¡Û
8·î27Æü¤ËÈÄÌîÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ï4ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»ÈÄÌî¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ËÌÂ¦¤ÎÈÄÌîÄ®ÀîÃ¼¤Î»³¤ÎÃæÊ¢¡£
¸©¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È²ÐºÒ¤Ï8·î27Æü¤Î¸á¸å5»þ¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£
¸½¾ì¤Ï¸±¤·¤¤»³Æ»¤Î¤¿¤áÃÏ¾å¤«¤é¤ÎÊü¿å¤¬Æñ¤·¤¯¡¢
¸©¤ä¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾å¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯À¸¤«¤é4ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë30Æü¤â¸áÁ°8»þ¤´¤í¤«¤é¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê4µ¡¤¬½ÐÆ°¤·¡¢
¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó2.8¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
±ä¾Æ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¤±¤¬¿Í¤ä·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤â¤Ê¤¤¡£
30Æü¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÆüË×¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤ÏÍîÍë¤Ë¤è¤ë½Ð²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£