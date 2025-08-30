ÉÙ»³¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¤¤ç¤¦¤È¤¢¤¹°Õ¸«¸ò´¹²ñ³«¤¯
ÉÙ»³¸©¤Ê¤É¤¬¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ì±¤«¤é¹¤¯À¼¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î34¹»¤«¤é2038Ç¯ÅÙ¤Ë20¹»¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤È¤·¤¿¹½ÁÛ¤ÎÁÇ°Æ¤òº£·î¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¹â¹»À¸¤òÂç¿Í¤Î¤±¤ó¤«¡áÃÏ°èÂÐÎ©¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²Òº¬¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Á´Éô¤Î³Ø¹»¤òºÆÊÔÂÐ¾Ý¹»¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤ÎÆâÍÆ¤ä¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤Éµ¿Ìä¤ä°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¤¢¤¹¤â³«¤¯°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ä¡¢9·î¸©µÄ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æº£Ç¯10·î¤´¤í¤Ë¹â¹»ºÆÊÔ¤Î¼Â»ÜÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£