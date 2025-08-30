¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÅê¼ê¿Ø¤¬6¼ºÅÀ¤Ç³ÚÅ·¤ËÇÔÀï¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤ËµÕÅ¾¤â2²ó°Ê¹ßÌµÆÀÅÀ¡¡¼ó°Ì¤È¤Îº¹1.5¤Ë³«¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ³ÚÅ· 6-2 ÆüËÜ¥Ï¥à(30Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬³ÚÅ·¤Ë11°ÂÂÇ¤Ç6ÅÀ¤òµö¤·ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤ÓÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Î¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Î¥´¥ó¥¶¥ì¥¹Áª¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤È¡¢3ÈÖ¡¦·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Î¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë6ÈÖ¡¦Í±òÄ¾µ±Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢3²ó¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤ÈÅðÎÝ¤Ç1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ìÆ±ÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5²ó¤Ë¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²ÃÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢6²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£7²ó¤Ë¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î»³ËÜÂó¼ÂÅê¼ê¤¬¡¢¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë¤³¤ÎÆü3ÂÇÅÀÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢8²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¤ÎÀ¸ÅÄÌÜÍãÅê¼ê¤¬¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤¤2-6¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÄÉ¤¦2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Çº¹¤¬1.5¤Ë³«¤¤Þ¤·¤¿¡£