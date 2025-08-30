B1群馬がキャプテンと副キャプテンを発表…辻直人「全員で目標である優勝に向かって」

8月30日、群馬クレインサンダーズは2025－26シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは2シーズン連続で辻直人が務め、副キャプテンは藤井祐眞とヨハネス・ティーマンが初就任となった。

2024－25シーズンの群馬クレインサンダーズはシーズンでは39勝21敗をマークし、ワイルドカードとしてチャンピオンシップに出場したが、クォーターファイナルで三遠ネオフェニックスに敗れた。今シーズンはさらなる飛躍を期すシーズンとなる。

今回の発表を受けて3選手はクラブ公式サイトを通じて、次のようにコメントしている。

▼辻直人



「今年もキャプテンを務めさせて頂きます。全員で目標である優勝に向かっていけるようにキャプテンとして頑張ります。今シーズン最高のシーズンにしましょう！」

▼藤井祐眞



「副キャプテンとして、辻選手のキャプテンをサポートしつつ、僕の仕事としては試合のコートでもベンチでも、練習の時でもチームの雰囲気をよくしていきたいと思います。全力で頑張ります」

▼ヨハネス・ティーマン



「群馬クレインサンダーズで今シーズン、副キャプテンを務められることを、心から誇りに思います。自分が先頭に立ち、規律・努力・そしてチームスピリットを体現しながら、チームをさらなる高みへと導いていきます。仲間であるチームメイト、コーチングスタッフ、そして熱く支えてくださるファンの皆さんとともに、ここ群馬で特別な歴史を築き上げていけることに胸が高鳴っています。共に掴みましょう！」

