Netflixのオリジナル作品『ボージャック・ホースマン』は、日本でNetflixのサービスが始まった当初からリリースされていたアニメシリーズだ。6シーズン76話で完結し、いまも多くの視聴者に支持されている。そんな『ボージャック・ホースマン』のクリエイター、ラファエル・ボブ・ワクスバーグの新たに監督を務めたシリーズ『長くて短くて、短くて長い』が、ついにリリースされた。

参考：Netflixで鑑賞可能なアメリカの大人向けアニメのオススメは？ 映画評論家・小野寺系が5作を厳選

本シリーズ『長くて短くて、短くて長い』の内容は、サンフランシスコ・ベイエリアの、あるユダヤ人家族の姿を描いたもの。特徴的なのは、各場面の時代が大きく飛ぶところ。1990年代や2020年代、1960年代にさえ、家族のエピソードが順不同に語られていく。この個性的な構成のホームドラマは、いったい何を示しているのか。ここでは、本シリーズの中身を追い、『ボージャック・ホースマン』の内容をも思い出しながら、その疑問を解き明かしていきたい。

クリエイターのラファエル・ボブ・ワクスバーグは、物語の中心となるシュウーパー家が直接的に自分の家のことを描いているわけではないと断りつつ、彼もやはりサンフランシスコのベイエリアで育ったユダヤ系であることから、自身の実際の経験が本シリーズの基盤になっていることは間違いないはずだ。

『ボージャック・ホースマン』でキャラクターデザインなどのアートワークを務め、ワクスバーグ製作のアニメシリーズ『トゥカ＆バーティー』を監督したリサ・ハナウォルトは、パロアルトの高校時代に演劇部でワクスバーグと出会い、二人はそのときから脚本を書き絵を描くなど協力してクリエイティブな才能を開花させていた。つまり、『ボージャック・ホースマン』、『トゥカ＆バーティー』、そして本シリーズ『長くて短くて、短くて長い』は、そんなクリエイティブの延長線上にある作品群だといえるのだ。

リサ・ハナウォルトは、『ボージャック・ホースマン』のときは、製作期間が少なく、背景などの世界観を作り込むことができなかったと言うが、『トゥカ＆バーティー』では、ヴィジュアル面で、より自分の味を引き出し、本シリーズでは、滲んだような輪郭線やカラフルな色彩によって、手づくり感をおぼえさせる有機的なテイストを提供している。

長寿シリーズ『ザ・シンプソンズ』をはじめ、『ボージャック・ホースマン』、『FはファミリーのF』、『ストレンジ・プラネット』、『キャロルと世界の終わり』などなど、家族の物語や人生を大人向けに描く、北米のアニメジャンルには根強い人気がある。そのなかでも、とくに『ボージャック・ホースマン』は、非常に内省的かつアーティスティックな内容だったといえるだろう。

ロサンゼルスの丘陵に建つ、主人公ボージャックの邸宅と街を見下ろせるプールの雰囲気は、そのまま劇中に登場するデイヴィッド・ホックニーの絵画作品「あるアーティストの肖像（2人の人物のいるプール）」のパロディ絵画が示すように、作中におけるハリウッドの“神話性”と、栄光にしがみつこうとする主人公の内的な不安を象徴していた。その表現には日常を生きる繊細な感性と、知的な領域に踏み込む他者との対話によって支えられ、哲学的な域にまで到達したといえよう。

ワクスバーグのルーツに近い本シリーズは、そんな繊細かつ深みのある作風が、さらにパーソナルに縮小された規模で発揮される。このように日常の会話そのものが、知的かつ重要な意味を持つという作風は、小説家のレイモンド・カーヴァーに近かったのだということに気づかされる。そういうスタイルによって、平凡なアメリカのユダヤ人家族の両親と、3人の子ども、それぞれの友人やパートナー、さらにその子どもたちのエピソードが、時系列がシャッフルされたような状態で語られていくのだ。

ユダヤ系の独特なイベントとして、光の祭日「ハヌカ」や、割礼式「ブリット・ミラー」などが存在するが、本シリーズの第1話に登場するのが、「バル・ミツヴァ」と呼ばれる成人式である。シュウーパー家の、他の子と歳の離れた、なかなか精神的に成長できない次男ヨシのためにホールを借りきって、家族や親族などによって盛大に祝われるのである。

そんなイベントに駆けつけた長男アヴィは、ガールフレンドのジェンを家族に紹介するために連れてくるが、シュウーパー家の面々の無遠慮な態度とマシンガントークに、ジェンはたじたじになる。さらには、「バル・ミツヴァ」でトラブルメーカーのバリーおじさんと一家のいさかいが起こり、板挟みになってしまう。このエピソードをはじめとして、長女シーラの恋人ケンドラなど、非ユダヤ人の登場人物が、慣れないユダヤ系の文化に翻弄される点があるところは、多くの視聴者にユダヤ人についての理解をうながす部分となっている。

年代が戻ったり進んだり、舞台となる時代が変遷することで、視聴者は混乱する部分もあるだろう。見た目や境遇が変化し、それぞれの関係性が変わっていたりもするので、それを頭で補完しながら観ることになるのである。だから、一話一話集中する必要があり、『ボージャック・ホースマン』よりも見応えがある。しかし、そんなエピソードの途中で決定的な事実が判明する。家族の一人が途中からいなくなってしまうのである。

とはいえ、そんな悲痛な運命が判明してからも、エピソードが逆戻りすることで、当たり前ではあるが、その人物は涼しい顔をして再登場する。つまり、この時制が複雑に前後するアニメシリーズにおいて、死という要素に絶対的な力はないのかもしれない。

筆者も、ときどきこのアニメの構造と似たようなことを、自分の人生に当てはめて考えるときがあった。例えば、人は一度眠って目を覚ますと、人生のいろいろな一日にジャンプできるのではないかという考えだ。一度眠って起きてしまえば、どの時代であれ先の時代の自分の記憶は消去され、その日、一日を、いろいろな歳、それぞれの時代の環境で味わうことができるのである。なぜ、このような荒唐無稽なことを考えるのかといえば、それは“時間”や“未来”に対して、恐怖をおぼえているからである。

いつか訪れる死や、病気や怪我、仕事が無くなる不安や、老化や老後の生活などなど、未来には懸念事項がたっぷりあり、時間が経てば経つほど、状況が悪化しがちだったり、身体は弱り、残り時間が少なくなってくるのである。しかし前述したように、時間が必ずしも行儀良く未来へだけ進むものでなく、いろいろな時代にジャンプしているのだとすれば、そういった恐怖も緩和されるのではないだろうか。

『ボージャック・ホースマン』の終盤のエピソードでは、人生を鉄道の駅から駅への旅に例えている。そこで、ある登場人物は、車窓から見える景色を楽しまなかったことを深く後悔する。人生において自分の目的を達成することは重要なことだろう。しかしそのために、人生のなかで訪れる一つひとつの瞬間を楽しむことができないというのは、非常にもったいないことなのではないだろうか。

本シリーズにおける、順不同の時間のジャンプというのは、そんな『ボージャック・ホースマン』が投げかけた人生の問題について、一つの解答を与えているといえないだろうか。時間というものを、常に未来へと流れていくものだとして、先の目標だけを見ていくのではなく、現在感じている時間や状況を、独立した“いま”だと捉え、その瞬間に向き合うという感覚。まさに本シリーズのように、それぞれの時代に魅力があり、そのときの立場でそれを味わってやればいい。どうせ、いまの時間もまた、すぐに過去になり、未来もまたいつか過去になるのだから。

こういった、“いま”に集中し、その瞬間を重視する考え方は、仏教、禅などの東洋の宗教、東洋哲学などに見られるもので、「マインドフルネス」運動として西洋社会でも実践されるものだ。この概念は、人生の意味の喪失……つまりは実存的不安や、死、老化、日常の不安などに対して有効だと広く考えられている。『ボージャック・ホースマン』という作品は、いわゆる「ミッドライフ・クライシス（中年の危機）」に陥ったワクスバーグ自身の不安の表れであると分析することもできるが、そこへの対処として、より個人的な物語を扱う本シリーズにおいて、こういった構成が用いられたというのは、納得できる流れである。

本シリーズは、あえて視聴者の時間の感覚を狂わせ、どの時間にも同じだけの価値を置くことによって、われわれに時間について、あらためて考えさせる瞬間を提供する。そして、その物語から、われわれは『ボージャック・ホースマン』を観たときと同じく、あるいはそれ以上に、自分の家族や人生について考えざるを得なくなるだろう。胸が苦しくなる瞬間もあるし、陰鬱な気持ちを促す瞬間もある。だが、それこそが、本シリーズが単なる娯楽でなく、レイモンド・カーヴァー作品のような文学として受け止めることができる証拠でもあるのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））