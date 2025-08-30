¡ÖÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤2¿Í¡×¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡Ù´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹±é¤¸¤ë¡È½÷»¦¤·²°¡É¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡½¡½¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤ÈËÍ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬±é¤¸¤¿¡È½÷»¦¤·²°¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¤¬±é¤¸¤¿ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¡£2014Ç¯¡¢Âè1ºî¤Î¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¡ÊJW¡Ë¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÙÝ¡Ê¥ë¡¼¥ë¡Ë¤È¼¢Ì£¤ËÉÙ¤ó¤À½»¿Í¤¬êÁ¤¯JW¥ï¡¼¥ë¥É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë4ºî¤¬ºî¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎJW¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¹¹¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁ÷¤ê¹þ¤àºÇ¿·ºî¤¬¡¢¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤À¡£
¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï½÷»¦¤·²°¤Î¥¤¥ô¡¦¥Þ¥«¥í¡£¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤äNetflix±Ç²è¡Ø¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀ¸¤¤ë»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¤¥ô¤À¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»£¤ë¤À¤±¤ËÉå¿´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ô¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤2¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦Àï¤¨¤Ð·ÁÀªÉÔÍø¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÅ¨¤òÁê¼ê¤ËÀ¸¤¤Î¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï·ã¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶áÀÜÀï¤ÏËÜºî¤Ç¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë½Æ¤ò·â¤Á²¥¤ê¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ì¼ê¡¢¤Þ¤¿°ì¼ê¤ÈÁê¼ê¤ò»à¤ÎÊ¥¤ØµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯ÉÁ¼Ì¤¬ÀâÆÀÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¸«¡¢¸½¼ÂÎ¥¤ì¤È±Ç¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢Àï¤¦¼Ô¤Ë¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤À¨¤Þ¤¸¤¤¤Þ¤Ç¤Î¸½¼Â¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥¤¥ô¤Ï½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤ò1¿Í¤º¤Ä¡¢³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¼¡¤ÎÅ¨¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤Ù¤Í£°ì¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£´Ñ¤ë¿Í¤Î¶¦´¶¤Ï¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìµ¿ô¤ËÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡È¥Ô¥ê¥ª¥É¡É¤Î»³¤Ï¡¢¥¤¥ô¤¬¼«¤éÁª¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÍÄ¤Æü¡¢¤¢¤ëÃË¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¥¤¥ô¤Ï¡¢¸É»ù¤ò½¸¤á°Å»¦¼Ô¤È¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÁÈ¿¥¥ë¥¹¥«¡¦¥í¥Þ¤ÇÉü½²¤òÀÀ¤¤¡¢ÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤Èµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤â°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤ê¡¢Éü½²¡¢¤½¤·¤ÆÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¡£°Å»¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÍÜ¤Ë¥¤¥ô¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤¬¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸ÊÈ¯¸«¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²¥¤é¤ì¡¢½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ô¤ÏÁê¼ê¤è¤ê°ì¤ÄÂ¿¤¯Í¸ú¤Ê¼ê¤ò¸«½Ð¤·¡¢À¸¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£¶þ¶¯¤ÊÃË¤Ë¶±¤Þ¤Ê¤¤¿´¤¬¡¢Èà½÷¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÈ¤¤ÌÌ¤¬·ì¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡ÄËÍ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÈÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤³¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡¢¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ë¡¢¡È»Å»ö¡É¤ò½ª¤¨¤¿¥¤¥ô¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË¤¿¤Á¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡È¿ôÊ¬Á°¡É¤Ë¤É¤ó¤ÊÍðÆ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿Êª¤äÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¡¢¥â¥Ö¥¥ã¥é¤¬Àï¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¤âÊª¸ì¤ò¹Ô¤ÆÏ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤È¥¤¥ô¡¢±¿Ì¿¤Î¸òºø¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
Len Wiseman¡¿1973Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£À¸¤Þ¤ì¡£Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Ù¡Ê96¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2003Ç¯¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê´ÆÆÄºî¤Ï¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É4.0¡Ù¡Ê07¡Ë¡¢¡Ø¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥ê¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê12¡Ë¤Û¤«¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë
https://ballerina-jwmovie.jp/
¡Ê»ù¶Ì Ìé°ì¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î4Æü¹æ¡Ë