¡ÈÐÊ¤Þ¤¤¡É¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼Çµï¡ÄÌîÅÄ½¨¼ù¤ÈÀ®ÅÄÍªÊå¤¬»×¹Í¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì±é·à¡×¤Î²ÄÇ½À
·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦À®ÅÄÍªÊå¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¡ÖÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ò¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡£Âè5²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤¿¤º¤à±é·à¡×¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¡©
¡¡À®ÅÄ¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤µ¤ó¤È¡Ö¾Ð¤¤¤Î¿·¤·¤¤·¿¤Ï²¿¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Íî¸ì¡¢Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î·¿¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£
¡¡½©»³¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤âÃý¤é¤º²¿¤â¤ä¤é¤º¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾Ð¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¸Åº£Äâ»Ö¤óÀ¸¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ö¤óÀ¸¤¬¹âºÂ¤Ç¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Öµ¯¤³¤¹¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¡£»Ö¤óÀ¸¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬´ò¤·¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
ÌîÅÄ½¨¼ù»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡À®ÅÄ¡¡±é·à¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤¿¤¿¤º¤à±é·à¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£µ»½Ñ¤È¤«ÉñÂæÁõÃÖ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ÈÌÀ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÎÉñ´ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤Î»þÂå¤ÏÏ¹¿¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤ÎLED¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£
¡¡¤¸¤ã¤¢±é¼Ô¤È¸«¤ëÂ¦¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤é»ä¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¿Í´Ö¤ÎÌÜ¶Ì¤¬4¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«ÆùÂÎ¤¬¶ËÃ¼¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉ½¸½¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢¸½¤Ëº£¡¢¤ß¤ó¤Ê±é½Ð¤È¤«¤Ç±ÇÁü¤ò¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÊý¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡À®ÅÄ¡¡À¸¿È¤ÎÆùÂÎ¤Î¹½Â¤¤äµ¡Ç½¤Ï¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢±é·à¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¶îÃà¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡À®ÅÄ¡¡ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç½¤È¤«²ÎÉñ´ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÅÅµ·Á¼°¤¬¸½Ìò¤ÇÎÏ¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿ÊÊâ¤äÀ®Ä¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¸Å¤¤¤â¤Î¤ò°Â°×¤Ë¶îÃà¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àè¤Û¤É¤ÎÆÃÀ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬¾ðÊó¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Ï¿ôÉ´Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
AI¤¬±é·à¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¡¡ÌîÅÄ¡¡°ìÊý¤ÇºÇ¶á¤ÎAI¤È¤«¤Î¿Ê¤ßÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡À®ÅÄ¡¡º£¤³¤³¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏAIÅëºÜ¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ê¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£PC¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¼¡¤ÎÈÆÍÑÆü¾ï·×»»µ¡¤È¤·¤Æ¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É·Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï1¼Ò¤Ç1000²¯±ß¤ß¤¿¤¤¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿ôÉ´Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÄ¶µðÂç»Ô¾ì¤¬ÌëÌÀ¤±Á°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î¿§¡¹¤ÊÃ±½ãÏ«Æ¯¡¦²È»öÁ´ÈÌ¤ò¼ê¹¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢20Ç¯°ÊÆâ¤Ëº£¤ÎPC¡¦¥¹¥Þ¥ÛÊÂ¤ß¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÎã¤¨¤Ð¡Ö¤³¤³¤Ë5¿Í¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡À®ÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Çºî¶È¤ÎÂåÂØ¤Ç¡¢³°¸«¤ÎÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤É¡¢ÁÝ½üÀöÂõ¤È¤«ÇÀºî¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëºî¶È¤òÉý¹¤¯ÂåÂØ¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¶á¡¹¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ÈéÉæ¤¬¿Í´Ö¤È¸«Ê¬¤±¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À®ÅÄ¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÐ¹õ¹À¤µ¤ó¡ÊÂçºåÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤È¤«¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¿Í´ÖÂ¸ºß¤òÌÏ¤·¤¿µ¼¿Í¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡¡À®ÅÄ¡¡¤¿¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼Çµï¤ä±éµ»¤â¤¿¤À¤Î¼Â¸³¤äÍ·¤Ó¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ÊªÄÁ¤·¤¯¤Æ¤Þ¤º¤Ï¸«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¡¡À®ÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¼Çµï¤È¤Ï²¿¤«¡©¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¼Çµï¤Î¸Â³¦¤ä·ç´Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â³¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¯Ï·¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¸ø±é¤ÇÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹½À®¡¡°ËÆ£½¨ÎÑ¡Ë
¡¦±é·à¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î´Ø·¸
¡¦¡ÖÏ·¤¤¡×¤È±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡¦Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¶¥Áè¿´
¡¦¡È¿ÊÊâ¡É¤è¤ê¤â¡ÈÀÎ¤ÎÇ½¡É
¡¦ÌîÅÄ±é·à¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Á¤¤¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤
¡¦¥²¡¼¥à¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¡©
