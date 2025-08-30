¡Ö¤½¤ÎÂæÆ¬¤Ö¤ê¤ÏÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÌö¿Ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡×Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½EV¥á¡¼¥«¡¼¡È¸æ»°²È¡ÉËÜ¼Ò¤òÅ°Äì¼èºà¡Ò¼ÒÆâ¤Ë¤Ï³ê¤êÂæ¤¬¡Ä¡Ó
Ãæ¹ñ¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¶È³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦°æ¾åµ×ÃË»á¤¬¡¢¸½ÃÏ¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ë²µ¥¼Ö¤ÎËÜ¼Ò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö³ê¤êÂæ¡×
¿·¶½EV¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¸æ»°²È¡×
¡¡±¶Íèµ¥¼Ö¡¢ÍýÁÛµ¥¼Ö¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃæ¹ñ¤Î¿·¶½EV¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Ë²µ¥¼Ö¤òË¬¤Í¤¿¡£¾®Ë²¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ª¥Ú¥ó¡×¤ÈÆÉ¤à¡£2014Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢Áá¤¯¤â2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î²¿¾®Ë²»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Çµ¯¶È¤·¤¿IT´ë¶È¤ò¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ËÇäµÑ¤·¤¿¸å¡¢¾®Ë²µ¥¼Ö¤òÁÏ¶È¤·¤¿¡£
¾®Ë²µ¥¼Ö¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡É®¼Ô¤Ï2019Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ÏÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼«¼Ò¹©¾ì¤ò»ý¤¿¤º¤ËÂ¾¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÀ¸»º¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉð´Á¤Ç¼«¼Ò¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆÈ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤«¤é7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1036²¯±ß¡Ë¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÄó·È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¶¦Æ±¹ØÇã¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÍ×ÉôÉÊ¤òÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢½Ð¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¼°¤Î¹©¾ì¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë·úÀß¤·¤¿¡£ÊÆ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â³«È¯µòÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5³¬·ú¤Æ¤ÎËÜ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤È¡¢3³¬¤«¤é1³¬¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤¤Ê³ê¤êÂæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È·Ï´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿³ê¤êÂæ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ò»þÀÞ¸«¤«¤±¤ë¡£¾®Ë²¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¼Ò°÷¤¬³ê¤ê¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸Õ°ïÇ«ÉûÁíºÛ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö³ê¤êÂæ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤Ï¸µ¡¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾®Ë²¤¬¼Ú¤ê¾å¤²¤ÆËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Ë¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¡Ö¿·ËÜ¼Ò¤ÎÀß·×¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎÀè¿Ê´ë¶È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸Õ»á¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¸Õ»á¤Ï¾®Ë²¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë30°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë60°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤¹·×²è¤Ç¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò³¤³°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¶áÅì¤ä¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢²¤½£¤¬¶¯²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤À¡×
¡¡¾®Ë²¤Î2024Ç¯¤ÎÁíÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ34¡óÁý¤Î19ËüÂæ¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥ª¥é¥ó¥À¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï4Ëü7000Âæ¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÁíÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë7·î»þÅÀ¤ÇºòÇ¯¤Î¿ô»ú¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤
¡¡¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤³¤â³¤³°»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤Æ·Êµ¤¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎÎÏ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»î¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤ÊÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¤¤¬¡¢ÊÆÃæËà»¤¤Ë¤è¤êÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç»Ô¾ì³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï1990¡Á2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³¤³°´ë¶È¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤ÆÃÏÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿¡£º£¤äBYD¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï400ËüÂæ¤òÄ¶¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½ÐÂæ¿ô¤¬ÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂæÆ¬¤Ö¤ê¤Ï1980¡Á1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÌö¿Ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê°æ¾å µ×ÃË¡¿Ê¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë