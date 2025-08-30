¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥º8/30(ÅÚ)¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛCS¿Ê½Ð¤Ø¡ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡É ÀèÈ¯¤Ï¹â¶¶¹¨ ¶ì¼ê¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¹îÉþ¤Ê¤ë¤«
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï8·î30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß5°Ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢3°Ì¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Þ¤Ç¡¢1.5¥²ー¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤Ø¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨¤Ï8·î¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤È¹¥Ä´¤Ç¤¹¤¬¡¢16Æü¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀï¤Ç¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¼ê¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢31Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤¬Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Û
1¡¡²¬ÎÓ¡ÊÃæ¡Ë
2¡¡ÅÄÃæ¡ÊÆó¡Ë
3¡¡¾åÎÓ¡Ê±¦¡Ë
4¡¡ºÙÀî¡Êº¸¡Ë
5¡¡¥Ü¥¹¥éー¡Ê°ì¡Ë
6¡¡»³ËÜ¡ÊÍ·¡Ë
7¡¡¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡Ê»°¡Ë
8¡¡²ÃÆ£¾¢¡ÊÊá¡Ë
9¡¡¹â¶¶¡ÊÅê¡Ë
¡Ú²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Û
1¡¡éâÌ¾¡Ê±¦¡Ë
2¡¡·¬¸¶¡ÊÃæ¡Ë
3¡¡Åû¹á¡Êº¸¡Ë
4¡¡µÜºê¡Ê»°¡Ë
5¡¡º´Ìî¡Ê°ì¡Ë
6¡¡¸ÍÃì¡ÊÊá¡Ë
7¡¡ÎÓ¡ÊÆó¡Ë
8¡¡µþÅÄ¡ÊÍ·¡Ë
9¡¡ÀÐÅÄÍµ¡ÊÅê¡Ë