“仕上がり途上”でも圧巻ボディ　防衛戦が迫る井上尚弥が見せつけた肉体に衝撃止まず「これでスピードが落ちてないなら恐ろしい」

アフマダリエフ戦に向けて井上の準備は着々と進んでいる(C)Getty Images

自身が「警戒心を高めにトレーニングを積んでいきたい」と意気込む大一番に向け、状態は仕上がっている。

8月29日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、自身のXを更新。9月14日にIGアリーナ（愛知）でのWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に向けて筋骨隆々の肉体を披露した。

決戦まで約2週間と迫る中、準備は着々と進んでいる。井上は、「9月14日に向けて仕上がりつつある身体」と書き出し、「テクニックもフィジカルも負けないトータル作りを完成させる」と投稿。添付されたモノクロの写真に写った肉体は、無駄な脂肪が削ぎ落され、胸も筋張り、両肩から前腕にかけても筋肉が盛り上がっている。