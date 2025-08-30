“仕上がり途上”でも圧巻ボディ 防衛戦が迫る井上尚弥が見せつけた肉体に衝撃止まず「これでスピードが落ちてないなら恐ろしい」
アフマダリエフ戦に向けて井上の準備は着々と進んでいる(C)Getty Images
自身が「警戒心を高めにトレーニングを積んでいきたい」と意気込む大一番に向け、状態は仕上がっている。
【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス撃破シーンをチェック
8月29日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、自身のXを更新。9月14日にIGアリーナ（愛知）でのWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に向けて筋骨隆々の肉体を披露した。
決戦まで約2週間と迫る中、準備は着々と進んでいる。井上は、「9月14日に向けて仕上がりつつある身体」と書き出し、「テクニックもフィジカルも負けないトータル作りを完成させる」と投稿。添付されたモノクロの写真に写った肉体は、無駄な脂肪が削ぎ落され、胸も筋張り、両肩から前腕にかけても筋肉が盛り上がっている。
アフマダリエフ戦に向けては、前WBA＆IBF世界同級王者のマーロン・タパレス（フィリピン）との連日スパーリングなど、緊張感のある猛練習を慣行。そうした鍛え上げ、井上本人が「待ち切れない」とも記した肉体美には国内外のファンも驚嘆。Xの投稿には「まるでスーパーサイヤ人の肉体ですね」「明らかに以前よりも身体が大きくなった」「イノウエはめっちゃ準備万端に見える。めっちゃハードなキャンプを乗り越えたんだろうね」「すごい筋力に鍛えてる。バッキバキ」「いつもながらにとんでもない身体」「これでスピードが落ちていないなら恐ろし過ぎる」といったコメントが寄せられた。
意欲的な調整もいよいよ最終フェーズに入っている。「キャリア最大の強敵」との対戦に備えてきた“モンスター”は、どのような仕上がりをみせるのか。大一番に向けて楽しみは尽きない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]