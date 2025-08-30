ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤ÇÃãÆ»Éô³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçÃã²ñ¡×¡¡Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃãÆ»Éô°÷¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃãÆ»Éô¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçÃã²ñ¡×¤¬¶âÂô»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÁ´¹ñ³ØÀ¸ÂçÃã²ñ¡×¤Ï¶âÂô¤ÎÃã¤ÎÅòÊ¸²½¤äÃã¼¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¶âÂô»Ô¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·¤ÏÁ´¹ñ27¤ÎÂç³Ø¤ÎÃãÆ»Éô°÷¤ª¤è¤½290¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·óÏ»±à¤Ë¤¢¤ë»þ±«Äâ¤Ç¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤é¤¬Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö3Ç¯¤Û¤ÉÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡×
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö·Ä±þ¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃãÀÊ¡¢Æ»¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×
¢£·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÃãÆ»²ñ°ÂÅç²êÀ¸ÂåÉ½
¡ÖºÇ¶á¤¹¤´¤¯½ë¤¯¤ÆÆü¡¹Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾¯¤·¤ªÃã²ñ¤Ç¼¡¤Îµ¨Àá¤ÎÌÀ¤±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
Á´¹ñ³ØÀ¸ÂçÃã²ñ¤Ï31Æü¤â¶âÂô»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃã¼¼¤Ê¤É11²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£