ぼろぼろ靴 → もう卒業！【ハニーズ】大人のきれい見え！「上品パンプス」

愛用しているシューズがぼろぼろ……。そろそろ買い替えたいと思っている人におすすめしたいのは、大人のきれい見えを狙える【ハニーズ】の「上品パンプス」。クラシカルなデザインやロマンチックムード漂うデザインなど、最旬スタイルを楽しめそうなパンプスが続々発売されています。気分やファッションに合わせて、ストラップのバックルやアッパーのモチーフを付け替えられるタイプも。歩きやすさも期待できる優秀パンプスは、毎日のお出かけの相棒にしたくなるかも。

クラシカルなデザインできれい見えする上品パンプス

【ハニーズ】「バックル2wayパンプス」\2,980（税込）

アンクルストラップがポイントのクラシカルなデザインで、トレンドライクなスタイルを楽しめそうなパンプス。ストラップのバックルのデザインは、シンプルなスクエアタイプとパールビージューの2種類。気分やコーデに合わせて使い分けられます。6.8cmヒールでスタイルアップ。太ヒールなので、安定感のある履き心地も期待できます。

2種類のモチーフ付き！ オンオフ使える高見えパンプス

【ハニーズ】「モチーフ付ポインテッドパンプス」\2,980（税込）

アッパーに装飾したモチーフが上品なパンプス。シンプルなメタルカラーとキラキラ光るビジュー、付け替えられる2種類のモチーフがセットになっているので、プライベートからオケージョンまで幅広いシーンに活躍しそう。高級感のあるレザー調素材と変わり織り素材を使用。足元からコーデを格上げできそうです。

歩きやすさも期待できるポインテッドパンプス

【ハニーズ】「ベルト付ポインテッドパンプス」各\2,480（税込）

2.3cmのローヒール & 安定感の期待できるベルト付きタイプのパンプスは、歩きやすさも重視したいミドル世代にイチオシ。高見えするレザー調素材と、ポインテッドトゥが洗練された足元を演出、大人コーデを格上げできそうです。使いやすそうなブラックの他、コーデの差し色になる、シルバーやイエローもラインナップ。

ロマンチックムード高まるリボン付きパンプス

【ハニーズ】「リボン付厚底パンプス」\2,980（税込）

ロマンチック気分が盛り上がっている今シーズン。リボンが可愛いポイントになるパンプスは、履くだけでトレンド感アップを狙えそう。安定感のある太ヒールとアンクルストラップで、歩きやすさも期待大。スカートやワンピを合わせたフェミニンスタイルにはもちろん、ジーンズを使用したカジュアルスタイルに甘さを加味したいときにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i