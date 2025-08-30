³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤ë¤â¥Ñ¥ì¥¹¤Ç²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¡ª¡Ö4¡Á6½µ´Ö¤Î¤È¤³¤í¤ò2½µ´ÖÈ¾¤ÇÉüµ¢¡×¤È´ÆÆÄÀâÌÀ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡£
29ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢8·î10Æü¤ÎFA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥ÉÂÐ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÉ¨¤òÄË¤á¤Æ°Ê¹ßÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î³ùÅÄ¤Ï¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿¤È¤ÎUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È90Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0-0¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢1-0¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¸ø¼°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Éüµ¢¤·¤¿³ùÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¥á¥Ç¥£¥«¥ëÉôÌç¡¢¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
Åö½é¤Î¿ÇÃÇ¤Ï4¡Á6½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤«¤é2½µ´ÖÈ¾¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºòÆü¡Ê»î¹çÍâÆü¡Ë¤â°¤¤È¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Åö½é¤Ï4¡Á6½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁá¤¯Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ùÅÄ¤Ï28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£½µËö¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¤â¤¦1¿Í¤ÏÁý¤ä¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¤Ï31Æü¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤òÀï¤¦¡£