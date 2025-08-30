²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô»ÑÈäÏª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ
²¬ÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿AKRacing·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¡£¡Ö3²óÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â¤³¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÁÇÈ©¤òÈäÏª¤·¤¿²¬ÅÄ¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
