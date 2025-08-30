「誘いを断ると嫌われると思ってた」”いい人”を続けた女性が誘いを断って知ったこと

「断る難しさ」への共感

先日SNSで多くのコメントが寄せられ、話題になったのは、「子どもの習い事に送迎してもらうために、ママ友の車に同乗させてもらう」というもの。投稿者は運転してくれるママ友に感謝する一方で、別のママ友から「依存しすぎ」「ずうずうしい」と批判されたと書き、議論を呼んだ。

頼む側は「どうせ車を出すならうちの子も一緒に」と軽い気持ちで乗せてもらっていたとしても、頼まれる側は毎回となれば負担になることもある。多くの人が「頼み事は控えるべき」とコメントした背景には、「断る難しさ」への共感がにじんでいた。

実際、Sirabee編集部が全国967名に行った調査でも、全体の61.9％が「他人からどう思われるか気になる」と回答している。特に10〜30代女性では約8割に達しており、「断って相手を不快にさせないか」という不安は共感されやすいのだろう。

そんな「NOと言えない自分」と長年向き合ってきたのが、漫画『「いい人でいなきゃ」を卒業したら人生がラクになりました』（そうはは。著／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）の著者で主人公のそうははさんだ。

第1話では、友人だと思っていた同僚が実は自分を嫌っていたことに気づかされ、距離を置いて付き合うことを決意するまでの体験を、第2話では、なぜそんなにも他人の顔色を気にして、機嫌を取ってしまうのか、子ども時代を振り返り、その原因を探った。

続く、第3話前編「誘われると断れない…嫌われたくないから「いい人」を続ける女性のジレンマ」では、職場からの早番帰りの夕方、ひとりで好きなことができるとウキウキとしていたところに、突然地元の同窓生から飲み会に誘われた時のことをお伝えした。「人助け」のつもりもあって参加してみたら、自分がいてもいなくてもいいような場だったと、モヤモヤしたという。

後編では、そうははさんはなぜ自分は「断れないのか」と心の中を探り、その解決策を考える。

クレジットカードの勧誘から学んだこと

ある日、ランチをしていたそうははさんは、店の外でクレジットカードを勧誘しているスタッフの姿を目にする。

「自分だったら丁寧に話しかけられたら断れないな……」と思いながら眺めていたが、通行人は普通に「いりません」と断り、スタッフもすぐに次の人へ切り替えていた。

その光景にハッとする。

「断られることは、それほど大きな問題じゃない。断るほうも、断られるほうも、案外あっさりしているのかもしれない」と気づかされたのだ。

そんな矢先、職場の同僚から「フットサルを見学に来ない？」と誘われる。雑談の中で「楽しそうですね」と相槌を打っただけなのに、気づけば参加前提のメッセージが届いていた。

「人見知りだから、知らない人の中に入るのやだ」と断りたいのに、「付き合いで1回ぐらい行っとく？」「気を悪くしたくない」などと考え始め、ぐるぐる悩む。

しかし、心の中で響いたのは“心のそうはは”が以前言った言葉――「断ることと人間関係は別」だった。

断ったぐらいで、関係は変わらない

勇気を出して、丁寧に断りの連絡を入れると、返ってきたのは「わかったー！ やりたくなったらいつでも言ってね！ また明日」というあっさりした返信だった。

ほっと胸をなでおろしたそうははさんは思う。

「今まで断ると嫌われてしまうかもしれないって思い込んでて、全ての人の期待に応えなきゃいけないと思ってたけど、実際は断るぐらいじゃ関係は変わらないし……」。

「断る」ことは必ずしも関係を壊すわけではない。むしろ無理に合わせ続けて心をすり減らすより、小さな「NO」も大切な自分の意思表示として、きちんと相手に知らせた方が、関係は健全に保たれるのかもしれないと気づくのだった。

全3話で紹介してきた『「いい人でいなきゃ」を卒業したら人生がラクになりました』は、他人に合わせてばかりで疲れてしまった人がなぜそうなってしまうのかを丁寧に分析し、優しく寄り添いながら、他人との適切な距離感を見つけていく作品だ。

「嫌われたくない」と怯えていた第1話、子どもの頃の過酷な環境によって、顔色をうかがい、人の機嫌伺いが癖になってしまった第2話、そして「断れない自分と向き合った」第3話。

そうははさんが少しずつ、自分らしく生きるためのステップを踏み出す姿は、同じように悩んできた人に勇気をくれるに違いない。

